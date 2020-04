Com mais um óbito, Amazonas já registra 30 mortes por Covid-19

O homem tinha 46 anos e histórico de hipertensão e obesidade

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (08/04), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) registrou mais uma morte por Covid-19, no Amazonas. O paciente era um homem de 46 anos, com histórico de hipertensão e obesidade, que veio a óbito em razão do novo Coronavírus (Covid-19), no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz.

Ele estava internado na unidade desde o dia 27 de março, quando chegou transferido de um hospital militar de Manaus. No momento da internação, o homem relatou que havia retornado dos Estados Unidos, onde estava gozando férias.

O quadro dele se agravou na quarta-feira (07/04), quando sofreu parada cardiorrespiratória, passou por manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas não resistiu. Com esse óbito, o registro de mortes pelo novo Coronavírus no Amazonas chega a 30.

Boletim epidemiológico

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, em pronunciamento nas redes sociais, informou, nesta quarta-feira (08/04), os novos números da doença no estado. São 168 novos casos, perfazendo um total de 804 pacientes positivos: 712 em Manaus e 92 no interior. São 30 mortes confirmadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

A diretora da FVS enfatizou a curva ascendente e sistemática no número de casos. Disse que a transmissão está se ampliando e que mais pessoas estão necessitando de suporte hospitalar.

Estimativa de casos

Rosemary Pinto destacou que a curva é ascendente, que o número de casos está crescendo a cada dia, e prevê um número expressivo nas próximas semanas de abril e em maio.

“Se continuar sem praticar o isolamento social total, o número de infectados crescerá rapidamente”, disse.

Último boletim epidemiológico (07/04)

Em último boletim divulgado pelo governo do Estado, na terça-feira (07/04), o Amazonas registrou 636 casos do novo coronavírus, com 104 novos diagnósticos de segunda-feira para terça-feira. O total de mortes era de 23. Em 12 municípios do Amazonas há casos de Covid-19, além de Manaus, capital do Estado.

Casos

Dos 636 casos, 560 são de Manaus e 76 do interior. Além da capital do Amazonas, as cidades que já identificaram casos de Covid-19 são Manacapuru (42), Itacoatiara (9), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (4), Iranduba (3), Tonantins (3), Anori (1), Boca do Acre (1), Careiro da Várzea (2), São Paulo de Olivença (2), Novo Airão (1) e São Gabriel da Cachoeira (1).