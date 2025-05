Colisão entre carro e micro-ônibus na Avenida André Araújo deixa cinco feridos

Acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (23). Vítimas foram encaminhadas para hospitais da capital e o estado de saúde deles não foi divulgado. Polícia Civil vai investigar a ocorrência.

Uma colisão entre um micro-ônibus e um carro causou um grande congestionamento na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (23) e deixou cinco feridos.

Segundo informações apuradas pela Rede Amazônica, o carro estava transitando no sentido bairro-centro da avenida, quando foi surpreendido pelo micro-ônibus, que avançou o sinal vermelho da Rua Paulo VI e colidiu de frente com o carro.

As cinco pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais na capital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista do micro-ônibus permaneceu no local e deve ser ouvido pelas autoridades.

O acidente causou congestionamento na avenida e em vias próximas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram para o local realzar o controle do tráfego.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi acionada e realizou os procedimentos periciais. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Até o fechamento desta reportagem o carro ainda permanecia no local.

Por Lucas Macedo, Karla Melo, g1 AM