Colisão deixa feridos em cruzamento que registrou 3 acidentes em um único dia

Com a força da batida, ambos foram arremessados na pista

Manaus – Duas pessoas ficaram feridas após a motocicleta em que estavam colidir violentamente com um carro no cruzamento da rua Perimetral Norte com a rua Rio Denanis, na noite desta sexta-feira (29), bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Segundo moradores da área esse seria o terceiro acidente ocorrido no mesmo dia.

De acordo com testemunhas, os dois homens que trafegavam na motocicleta foram surpreendidos pelo impacto com o veículo de passeio no cruzamento. Com a força da batida, ambos foram arremessados na pista.

Moradores da área denunciaram que o trecho se tornou uma verdadeira “armadilha” para motoristas e motociclistas devido à ausência de placas e sinalização horizontal. Somente nesta sexta-feira, três ocorrência haviam sido registradas no trecho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores e enviou uma ambulância ao local. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no asfalto e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos homens.

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Por D24