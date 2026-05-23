Concurso da Guarda Municipal de Manaus terá provas neste domingo; veja como consultar local

Provas objetivas e discursivas serão aplicadas neste domingo (24), em Manaus.

Os candidatos inscritos no concurso da Guarda Municipal de Manaus já podem consultar os locais de prova e emitir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) no site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas neste domingo (24), em Manaus.

A consulta deve ser feita de forma individual no portal da organizadora, disponível aqui. No cartão, constam informações como endereço do local de prova, sala e horário de aplicação. Segundo o edital, o documento não será enviado pelos Correios.

Ainda de acordo com o edital, os portões serão fechados às 12h30. A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência para evitar atrasos.

No documento, consta que a distribuição dos candidatos nos locais de prova foi definida conforme critérios de segurança e capacidade dos espaços. Por isso, os candidatos podem ser direcionados para locais distantes da residência informada no cadastro.

O edital também orienta que os candidatos não permaneçam nos corredores antes do início da prova. Após entrar no local de aplicação, o participante deve seguir diretamente para a sala indicada, evitando aglomerações.

Ainda conforme o documento, candidatos que não encontrarem o nome na lista afixada na entrada poderão ser incluídos no local de prova apenas se estiverem com o Cartão de Confirmação de Inscrição comprovando a alocação naquele endereço.

O concurso da Guarda Municipal oferece 590 vagas e faz parte do plano da Prefeitura de Manaus para ampliar o efetivo da corporação. A seleção é coordenada pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad).

Processos do concurso

O concurso terá seis etapas: prova objetiva, prova discursiva, teste físico, investigação social e curso de formação.

Os candidatos precisam ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B, além de atender aos requisitos do edital.

O concurso integra o plano de expansão da Guarda Municipal. Atualmente, a corporação tem mais de 430 agentes armados. A meta é chegar a mil servidores até 2028, com convocações escalonadas: 190 em 2026, 200 em 2027 e o restante em 2028, conforme o orçamento.

Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal atua de forma complementar às forças de segurança estaduais e federais, com foco na prevenção, patrulhamento urbano e apoio à população.

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Por g1 AM — Manaus