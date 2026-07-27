Cinco alpinistas morrem no Monte Elbrus, na Rússia

Vítimas eram da Bósnia, segundo autoridades russas. Com 5.642 metros de altitude, o pico é o mais alto da Europa e é conhecido pelas mudanças rápidas no clima durante as escaladas.

Cinco alpinistas da Bósnia e Herzegovina morreram no Monte Elbrus, na Rússia, considerado o pico mais alto da Europa. Eles foram surpreendidos por uma forte tempestade.

Os corpos de dois montanhistas foram localizados a 5.350 metros de altitude e retirados do local pelas equipes de resgate, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia neste domingo (26).

Já os corpos das outras três vítimas ainda não haviam sido retirados por causa do mau tempo. Segundo o núcleo regional do Comitê Investigativo da Federação Russa, a remoção dependerá da melhora das condições climáticas.

Embora as autoridades russas ainda não tenham divulgado a identidade das vítimas, órgãos regionais de segurança informaram que os alpinistas mortos eram da Bósnia e Herzegovina.

Duas pessoas foram resgatadas com vida

Antes da confirmação das mortes, os socorristas já haviam resgatado com vida outros dois integrantes da mesma expedição. Eles foram levados para atendimento médico.

Com 5.642 metros de altitude e localizado ao norte da fronteira com a Geórgia, o Monte Elbrus é conhecido pelas mudanças repentinas no clima e nas condições de escalada.

A imprensa bósnia informou que os sete integrantes da expedição moravam em Zenica, no centro do país. Entre eles estavam um casal e uma médica que trabalhava em um hospital da cidade.

Segundo a imprensa russa, as operações de busca e resgate foram prejudicadas pelas condições meteorológicas severas, como ventos fortes.

* Com informações da agência Reuters

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Por Redação g1 — São Paulo