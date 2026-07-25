Trump diz que, se China e Rússia estivessem fornecendo armas ao Irã, ‘seria muito ruim para eles’

Presidente norte-americano disse ter recebido garantias de Xi Jinping e de Vladimir Putin de que os dois países não venderão armas ao Irã. Pequim e Moscou são fortes parceiros econômicos e militares de Teerã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (24) ter recebido garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornencendo armas para o Irã.

Trump afirmou achar que, por isso, Pequim e Moscou não estão envolvidas na guerra no Oriente Médio, em uma tentativa de distanciar do Irã a China e a Rússia, que são fortes parceiros econômicos e estratégicos de Teerã.

“O presidente Xi (Jinping, da China) disse-me que não daria nem venderia armas à República Islâmica do Irã sob nenhuma circunstância — e essa declaração incluía empresas chinesas. Considerando nosso relacionamento, levo sua palavra a sério(…). Da mesma forma, o presidente (Vladimir) Putin, apesar da terrível guerra em curso na Ucrânia, disse-me que não venderia armas ao Irã”, escreveu o norte-americano em suas redes sociais.

Trump, no entanto, ameaçou os dois países caso participem do conflito. “Portanto, dois grandes países que as pessoas frequentemente mencionam em relação ao Irã, na minha opinião, não estão participando. Se participassem, seria muito ruim para eles”.

A fala de Trump ocorre dois dias depois de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusar a China de estar sendo “cooperativa” com o Irã.

“Nada do que a China fez mudou a trajetória do conflito com o Irã, mas em alguns casos a China tem sido cooperativa com o Irã”.

Tanto a China quanto a Rússia têm evitado mostrar apoio ou interferir no conflito no Oriente Médio. Em maio, em uma rara declaração, Pequim pediu um “cessar-fogo completo” e a reabertura do Estreito de Ormuz “o mais rápido possível”.

Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez foram feitos após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que visitou Pequim.

Apesar da posição neutra, a China é um dos maiores aliados do Irã.

amazonianarede

Por Redação g1