Homem é detido após explosão em frente a prédio do ICE em Nova York

Segundo o The New York Times, o prédio abriga o escritório de campo do ICE em Nova York e tem celas no 10º andar, onde são mantidos imigrantes detidos.

Um homem foi detido após provocar uma explosão em frente ao prédio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), em Nova York, nesta segunda-feira (20).

Segundo a polícia local, agentes foram acionados após relatos de uma explosão e encontraram o suspeito no local. De acordo com as autoridades, ele ateou fogo, disparou fogos de artifício e exibiu uma arma, que foi apreendida. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas.

A polícia trata o episódio como um ataque direcionado ao ICE, segundo a emissora CBS.

Segundo o The New York Times, uma pessoa foi levada a um hospital da cidade com ferimentos leves.

O prédio alvo do ataque abriga o escritório de campo do ICE em Nova York. Ainda de acordo com o jornal, o local também mantém imigrantes detidos em celas no 10º andar.

O caso é investigado pela Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo de Nova York, coordenada pelo FBI e integrada pelo Departamento de Polícia da cidade.

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Por Redação g1 — São Paulo