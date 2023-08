Cidade Empreendedora: Preparando Benjamin Constant para o Turismo

O programa visa gerar benefícios econômicos promovendo o desenvolvimento sustentável da região

Benjamin Constant, um município repleto de potencialidades turísticas, está prestes a ingressar na rota dos destinos mais procurados do Brasil. Através do programa Cidade Empreendedora, em parceria com a Prefeitura local e o Sebrae Amazonas, serão implementadas uma série de ações estratégicas para fortalecer o setor turístico e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Um dos primeiros passos para consolidar Benjamin Constant como um destino turístico é a criação do Projeto de Lei Municipal de Turismo. Essa iniciativa consiste em realizar estudos preliminares, pesquisas minuciosas sobre as particularidades da região, reunir encontros de discussão com a comunidade local, além de elaborar e validar a proposta preliminar em oficinas participativas. Todo esse processo visa a construção coletiva de um projeto de lei sólido e eficaz, que atenda às necessidades da cidade e estimule o turismo de forma sustentável.

A parceria entre a Prefeitura de Benjamin Constant e o Sebrae Amazonas será fundamental nesse contexto, oferecendo suporte técnico e expertise na elaboração do projeto de lei. Juntos, buscarão identificar os principais atrativos turísticos do município, bem como as demandas e desafios enfrentados pelo setor. O resultado será um projeto que valorize as peculiaridades locais, aproveite as potencialidades naturais e culturais e estabeleça diretrizes para o desenvolvimento ordenado do turismo.

Após a elaboração do Projeto de Lei Municipal de Turismo, ele será entregue à prefeitura para análise e posterior tramitação nos órgãos competentes. Esse passo é de extrema importância para formalizar as ações propostas e garantir a sua implementação de acordo com as normas e regulamentações vigentes.

O Cidade Empreendedora também engloba a criação do Plano de Ordenamento Turístico (POT). Esse plano visa estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do turismo de forma integrada e planejada. Para isso, serão realizados estudos iniciais para identificar as potencialidades e fragilidades do município, bem como a primeira oficina participativa para promover a discussão e o engajamento na definição das metas e ações.

Com a participação ativa do setor turístico, será elaborada uma versão preliminar do POT. Essa etapa é fundamental para validar as propostas e garantir que o plano reflita as expectativas e necessidades da população, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Dessa forma, Benjamin Constant poderá explorar seu potencial turístico de forma sustentável, promovendo o crescimento econômico e a preservação dos recursos naturais.

O prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy, destaca a importância do programa Cidade Empreendedora para o município. “Estamos entusiasmados com a parceria firmada entre a Prefeitura de Benjamin Constant e o Sebrae Amazonas por meio do programa Cidade Empreendedora. Acreditamos que o turismo é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e essa iniciativa nos fornecerá as ferramentas necessárias para transformar nosso potencial em realidade”, conta Bemerguy.