Chuva causa deslizamentos e alagamentos nesta terça-feira em Manaus

A Defesa Civil registrou várias ocorrências após forte chuva na manhã desta terça-feira (7), que causaram deslizamentos de barranco e ruas alagadas e gerou transtornos aos moradores e comerciantes das zonas leste, sul e oeste deManaus.

De acordo com o órgão um barranco deslizou na rua Pinheiro Brasileiro, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital e ameaça as residências do local.

Na rua Belize 5, bairro Cidade Nova, também na zona norte, um caso de infiltração foi registrado.

Já na rua 14, localizada no Distrito Industrial 2, zona leste da capital, uma erosão engoliu parte da pista.

No beco Airão, bairro Prça 14, a força da água transbordou os bueiros e transformou as ruas em rios.

Parte da Rua 10 de julho no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, ficou interditada após uma árvore tombar, no Centro de Manaus

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as zonas mais afetadas foram as leste com 28,0mm, sul 29,0mm, e oeste 29,0mm.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) alerta a população sobre como proceder em casos de desastres naturais em decorrência do período de chuvas. Entre os riscos mais frequentes estão as possibilidades de inundações, desmoronamentos e chegada de animais peçonhentos aos centros urbanos.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Ximenes Muniz, é importante que a população fique atenta aos casos de inundações, onde o cuidado deve ser redobrado para evitar acidentes e ocorrências de vítimas.

