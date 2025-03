Chapecoense lamenta agressão de seu jogador contra o torcedor

Clube também utilizou o comunicado oficial para tecer críticas à atuação da arbitragem na decisão do Campeonato Catarinense

Santa Catarina – A Chapecoense se viu no centro de um embaraço após o jogador Jorge Jiménez ser filmado agredindo um torcedor do Avaí, dentro de campo, durante a festa de comemoração do 19º título Catarinense. O incidente gerou grande repercussão nas redes sociais e nos principais veículos de mídia esportiva do país, levando a diretoria da Chape a emitir uma nota oficial para tratar da situação.

Em nota, o clube condenou veementemente qualquer ato de violência e afirmou que “a postura de um atleta deve ser sempre de respeito e fair play, dentro e fora de campo.” A Chapecoense também ressaltou seu compromisso em apurar os fatos e tomar as medidas necessárias para que episódios como este não se repitam.

Os torcedores, por sua vez, expressaram suas opiniões sobre o ocorrido, dividindo-se entre aqueles que pedem punições mais severas nestes casos e os que defendem o jogador, partindo do principio que se deva se considerar a situação completa. O episódio desse sábado, 22, levanta discussões sobre a responsabilidade dos atletas e o impacto de suas ações fora do ambiente esportivo.

Nota na íntegra

“Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público a fim de afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido sobre suas ações e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro.

Lamentamos que a partida tenha sido marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa, eivada de vícios, que condicionou o resultado prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Esta situação causou revolta em todos os profissionais diretamente prejudicados, até mesmo pelas repetições do erros do primeiro jogo com clara influência do VAR de forma absurda no resultado final. Situação essa que havia sido alertada diretamente ao presidente da Federação e o mesmo absolutamente nada fez.

Por fim, o clube também expressa a sua indignação pelo fato de que, mais uma vez, tenham ocorrido invasões deliberadas dos torcedores da equipe adversária, causando confusão e colocando em risco a integridade de atletas, comissão, staff e de todos os demais torcedores”.

