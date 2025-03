Cerca de 32 mil pessoas devem deixar Manaus no feriado de carnaval, estima Arsepam

Órgão iniciou a operação “Operação Viagem Segura – Carnaval na Floresta” em todos os postos de fiscalização, com o objetivo de monitorar as saídas dos passageiros.

Cerca de 32 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado de carnaval, usando os transporte rodoviário e hidroviário, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam). Nesta sexta-feira (28), o órgão iniciou a operação “Operação Viagem Segura – Carnaval na Floresta” em todos os postos de fiscalização, com o objetivo de monitorar as saídas dos passageiros.

O departamento Técnico da Arsepam calcula que durante o período, com 16 mil passageiros optem pelo transporte rodoviário e 16 mil pelo hidroviário.

A ação se estende até a próxima quarta-feira (5). Segundo a Arsepam, ao longo dos seis dias de operação, serão realizadas mais de 1.350 fiscalizações. Deste total, mais de mil abordagens serão feitas no transporte rodoviário intermunicipal, enquanto cerca de 350 abordagens no modal hidroviário.

“O reforço na fiscalização visa proporcionar mais segurança aos passageiros. A Arsepam estará atenta a qualquer irregularidade e contará com uma equipe volante em ambos os modais, pronta para acompanhar eventuais ocorrências e denúncias em outros portos da capital”, afirmou diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar

Postos de Fiscalização

As vistorias no modal rodoviário acontecerão em diversos pontos estratégicos, como o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul. Também haverá fiscalizações na Barreira de Fiscalização Estadual nas rodovias AM-010 e BR-174, no bairro Santa Etelvina, zona norte, e na Avenida das Flores, no bairro Lago Azul, Zona Norte.

Outras abordagens serão feitas após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba, e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

No modal hidroviário, as abordagens serão executadas no Porto de Manaus, nas balsas da Manaus Moderna, no Centro da cidade, no Porto da Ceasa, no Distrito Industrial, Zona Sul, e no Porto de São Raimundo.

Segundo as projeções da autarquia estadual, os destinos mais procurados no transporte rodoviário devem ser Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru, enquanto no transporte hidroviário, as cidades mais procuradas deverão ser Careiro da Várzea, Parintins e Tefé.

amazonianarede

Por g1 AM