Centro de Instrução de Guerra na Selva inaugura novo recinto das onças

Manaus – Nesta terça-feira (3), foi inaugurado o novo recinto das onças no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus. A estrutura moderna e mais adequada para os animais é fruto de uma ação de compensação ambiental da Amazonas Energia, iniciada em 2022, relacionada à implantação das linhas de transmissão que interligam os municípios de Silves, Itapiranga, Itacoatiara e Rio Preto da Eva ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A cerimônia contou com a presença de autoridades do Exército Brasileiro, representantes da Amazonas Energia e colaboradores da empresa, incluindo os premiados no Quiz Ambiental promovido durante a Semana do Meio Ambiente.

Durante o evento, o comandante do CIGS, Coronel Prazeres, destacou a relevância do momento.

“A entrega do novo recinto das onças é uma ratificação do compromisso da Amazonas Energia, do Exército Brasileiro, do Comando Militar da Amazônia e do CIGS com a preservação do meio ambiente. A cerimônia vem em um momento especial, que é a Semana do Meio Ambiente e do Guerreiro de Selva. O novo espaço representa uma melhor qualidade de acomodação dos animais, além de receber de forma mais adequada os visitantes, que agora encontram um recinto digno para os animais”, apontou.

O Coordenador de Meio Ambiente da Amazonas Energia, Esmael Vieira, também reforçou a importância da parceria.

“Hoje é um dia importante, fruto da colaboração entre o CIGS e a Amazonas Energia. A Companhia vem realizando grandes obras, como a interligação de municípios ao SIN, e parte da compensação ambiental firmada no processo inclui ações como essa. No ano passado inauguramos o recinto dos quatis e, hoje, entregamos o das onças. É uma contribuição significativa para a preservação da Amazônia, em um local que recebe estudantes, turistas e toda a população. É uma iniciativa que reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável, especialmente nesta semana em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente”, afirmou.

A iniciativa reafirma o compromisso da Amazonas Energia com a sustentabilidade, por meio de ações que vão além da distribuição de energia, promovendo também a preservação da fauna amazônica e a educação ambiental.

