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Centro Cultural Palácio da Justiça celebra 20 anos com programação gratuita

Por
redação Amazonia na Rede II
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(FOTOS: Arquivo/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/cultura/centro-cultural-palacio-da-justica-celebra-20-anos-com-programacao-gratuita/

Exposições, visitas guiadas, apresentações artísticas e atividades educativas marcam o aniversário do espaço no dia 12 de junho

Manaus – O Centro Cultural Palácio da Justiça comemora, na sexta-feira (12), duas décadas de atuação na preservação da memória e na promoção da cultura amazonense. Para celebrar os 20 anos do espaço, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, preparou uma programação especial gratuita, das 9h às 15h, reunindo exposições, visitas mediadas, apresentações artísticas e atividades educativas voltadas ao público de todas as idades.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar de visitas guiadas com personagens de época ao Museu do Judiciário e à exposição “Do Crime ao Castigo”, conhecida como Museu do Crime.

A programação também contará com ambientes instagramáveis e duas exposições fotográficas: “Centro Cultural Palácio da Justiça, 20 anos de Cultura e Memória”, que apresenta a trajetória do espaço desde sua inauguração, e “Manaus: Bastidores da Copa”, que retrata a mobilização da população manauara durante os preparativos para a Copa do Mundo.

As atividades incluem ainda duas sessões de júri simulado, realizadas por acadêmicos de Direito da Faculdade La Salle e da Fametro Zona Norte, proporcionando ao público uma experiência educativa sobre o funcionamento do sistema judiciário.

A programação artística terá apresentações do Balé Folclórico do Amazonas, às 10h30, no hall do prédio histórico, e do Madrigal do Amazonas, às 14h30, na Sala de Música, encerrando a celebração com música e dança.

Inaugurado em 2006 após um processo de restauração, o Centro Cultural Palácio da Justiça é um dos principais equipamentos culturais do Centro Histórico de Manaus. Ao longo de duas décadas, o espaço consolidou-se como referência na preservação da memória do Judiciário amazonense e na realização de atividades culturais, educativas e turísticas.

Programação

9h às 15h – Visita guiada com personagens de época ao Museu do Judiciário e à exposição “Do Crime ao Castigo” (Museu do Crime); Ambiente instagramável; Exposição fotográfica “Centro Cultural Palácio da Justiça, 20 anos de Cultura e Memória”; Exposição fotográfica “Manaus: Bastidores da Copa”

9h – Júri Simulado – Acadêmicos de Direito da Faculdade La Salle
Local: Tribunal do Júri

10h30 – Apresentação do Balé Folclórico do Amazonas
Local: Hall

13h – Júri Simulado – Acadêmicos de Direito da Fametro Zona Norte
Local: Tribunal do Júri

14h30 – Apresentação do Madrigal do Amazonas
Local: Sala de Música

15h – Encerramento

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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