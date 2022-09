Confira seu horóscopo do dia de hoje (12/09)

A Lua Cheia em Áries, conjunta a Quíron, opõe-se a Mercúrio. Podemos sentir todas essas energias diversas no céu como uma grande confusão. O dia é agitado e precisamos estar atentos para não cairmos em enrascadas. Estamos vivendo mudanças e caos.

Tome cuidado com a dificuldade de impor limites. O bom deste dia é que ele nos entrega uma grande capacidade de fazermos trocas e de nos comunicarmos.

Áries (de 21/03 a 20/04)

Dia de muito trabalho. Você pode receeber uma ajuda que fará toda a diferença. O dia pode trazer uma novidade, uma surpresa que te tira da zona de conforto. É importante cuidar bem dos seus ganhos e evitar gastos. Existem incertezas e dúvidas, mas você precisará enfrentar tudo isso com boa vontade.

Touro (21/04 a 20/05)

Tome cuidado com excessos, porque pode se um dia tenso e ansioso, no qual você perde muita energia por estar sobrecarregado de trabalho ou com muita preocupação. Além disso, tome cuidado com ações indiscriminadas, sem pensar direito. Inclusive, isso pode gerar alguma discussão. É importante não criar muitas expectativas, porque pode acabar se frustrando. O dia pede organização e disciplina. Além disso, este dia favorece a moderação e o cuidado com a saúde.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tome cuidado com excesso de diplomacia ou de dúvidas na hora de realizar suas escolhas. Abandone o passado e tente ter mais presença. Fora isso, o dia pode ser tranquilo e não trazer nada de novo. Tome cuidado também com pessoas falsas. Relacionamentos precisam de atenção e harmonia. Tenha paciência, pois não é indicado pular etapas.

Câncer (21/06 a 20/07)

O dia potencializa o esclarecimento de fatos: ótimo dia para encontrar soluções ou expor dificuldades para que, junto das pessoas, haja consenso ou ajudas.

A família ou questões domésticas ficam em foco. Ainda que você realize, seu dia traz muitas intercorrências que demandam a sua atenção, então o dia não flui facilmente.

Leão (21/07 a 22/08)

O dia exige empenho e dedicação, mas uma boa dose de confiança também. Você pode começar a se dedicar a algo novo. Seu foco pode ser falho hoje, então a mente fica caótica, porém criativa. Pode ser um dia de movimento e aventuras. Passeios ou convites podem surgir.

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia tem finalizações positivas e comemoração. Tome cuidado com sobrecarga, falta de atenção ou apegos. Pode ser um dia produtivo, que traz ganhos e boas trocas. Sua dedicação passada pode trazer reconhecimento. Dia positivo para compra e venda.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia tem uma energia de sorte e vitória para você, se você mantiver uma atitude e a coragem de ir em frente com suas tarefas ou ideias.

Além disso, você pode receber uma ótima notícia hoje, e pode sentir muita esperança de realizar algo que queria muito, devido à ajuda de alguém. O dia pode ser bem movimentado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Tome cuidado com a desatenção no dia de hoje. Pode ter muita ansiedade e inquietação. Não vale a pena ficar insistindo, então tenha calma. Preocupações serão apenas um peso desnecessário. Tome cuidado com a pressa, pois pode acabar cometendo erros. A saúde pede atenção.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você pode ter um dia muito produtivo devido a uma iniciativa. Inclusive, pode receber convites ou novas oportunidades de trabalho. Além disso, pode começar a colocar uma ideia em prática e dar forma a algum projeto ou plano. Por fim, pode fazer bons negócios ou ter um grande avanço.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dia tem produtividade e energia criativa, mas é preciso encerrar pendências. Tome cuidado com o autoritarismo e não tente controlar tudo e todos.Encontre dicas para estimular sua autoconfiança

Vale a pena não exagerar nas tarefas para não ficar sem energia. A família pode ser uma fonte de ajuda. Problemas domésticos podem surgir e a sua capacidade de ação será rápida para encontrar uma solução.

Aquário (21/01 a 19/02)

O dia traz agito, criatividade, fofocas e ideias novas. É importante ser mais seletivo nas amizades. Mantenha o foco nas pessoas que te elevam e te motivam. A comunicação está potencializada. Use e abuse da sua capacidade de levar boas palavras aos demais.

Peixes (20/02 a 20/03)

O dia traz a necessidade de manter sua autoestima elevada. Pode ser um dia mais lento, cheio de pequenos obstáculos. Tome cuidado com dúvidas que te paralisam. Existe uma energia positiva no ar, de segurança, mesmo com todas as mudanças acontecendo. Tome decisões.

