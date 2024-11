Cemitérios recebem 500 mil pessoas no Dia dos Finados em Manaus

Os portões foram abertos às 6h e permaneceram acessíveis até as 18h

Manaus – Aproximadamente 500 mil pessoas passaram pelos campos-santos para homenagear seus entes queridos neste sábado (2), Dia dos Finados. Os portões foram abertos às 6h e permaneceram acessíveis até as 18h, permitindo que todos tivessem a oportunidade de prestar suas homenagens.

Em todos os cemitérios, houve missas e cultos celebrados ao longo do dia, com a participação de corais gospel e apresentações musicais ao vivo, que trouxeram conforto e paz aos visitantes. No fim da tarde, às 17h, como já é tradição, a praça Chile, no bairro Nossa Senhora das Graças, recebeu uma missa campal, marcando o encerramento das homenagens em um momento de reflexão e fé.

A aposentada Maria Inês, 59 anos, que perdeu o pai durante a pandemia da Covid-19, descreveu o momento de homenagem.

“Fiquei feliz em ver o local tão bem cuidado e confortável para a gente. Senti que pude lembrar dele com paz”, disse.

