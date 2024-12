Celulares roubados: veja quem pode buscar seus aparelhos em Manaus

A entrega dos aparelhos acontece a partir das 9h, de quarta-feira (18) e vai até sexta-feira (20)

Manaus –O segundo edital, com o nome de cerca de 500 pessoas notificadas para restituição do celular roubado ou furtado, foi divulgado nesta segunda-feira (16) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Programa RecuperaFone do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC).

A entrega dos aparelhos acontece a partir das 9h, de quarta-feira (18) e vai até sexta-feira (20).

Em três meses, as ações realizadas pelas polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) com apoio do Programa RecuperaFone resultaram na recuperação de 2.100 celulares, dos quais 750 tiveram os proprietários identificados.

Deste total, cerca de 500 estão aptos para restituição nesta segunda edição. A primeira entrega em massa foi feita em outubro deste ano, com a entrega de 210 aparelhos celulares.

A lista com todos os nomes está publicada no site ssp.am.gov.br Todas as pessoas mencionadas no documento deverão comparecer entre os dias 18, 19 e 20 de dezembro, no prédio Celetramazon, localizado na rua 7, número 11, no bairro Adrianópolis.

Os atendimentos serão feitos das 9h às 15h, por ordem de chegada, com a distribuição de senhas no início do horário de funcionamento.

Todos os convocados deverão apresentar um documento de identificação pessoal com foto, nota fiscal, caixa de aparelho ou o Boletim de Ocorrência (B.O), utilizado como registro do furto ou roubo do objeto.

RecuperaFone

O Programa RecuperFone foi lançado no dia 17 de setembro pela SSP-AM. A ação é realizada de forma integrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em conjunto com a Polícia Militar (PMAM), a partir de ações investigativas e de busca ativa.

Como funciona

Quando um celular é roubado ou furtado, o cidadão registra o Boletim de Ocorrência em um Distrito Integrado de Polícia (DIP) ou na Delegacia Virtual e, obrigatoriamente, informa o identificador único do aparelho, chamado IMEI (International Mobile Equipment Identity).

A partir dessas informações, o software cria um banco de dados sobre celulares reportados como roubados ou furtados.

O sistema monitora os celulares em uso e verifica se seus IMEIs correspondem a algum registro de roubo ou furto. Quando detecta um IMEI correspondente, o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) da Polícia Civil, envia uma mensagem em massa por intermédio de um número de WhatsApp verificado da SSP/AM para o telefone do usuário, que é chamado para comprovar a propriedade legítima do aparelho.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am