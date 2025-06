Adolescente de 13 anos é baleado por engano durante tentativa de homicídio no interior do AM

Vítima foi socorrida e passou por cirurgia no hospital local. Ainda não se sabe o estado de saúde do adolescente.

Um adolescente de 13 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio, na noite de sexta-feira (13), no município de Coari, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Militar, o disparo teria sido feito por engano já que o verdadeiro alvo estava junto do jovem no momento do ataque.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na Rua Francisco Caitano, no bairro Ciganópolis. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta, sem placa, fizeram os disparos.

A vítima foi socorrida e passou por cirurgia no hospital local. Ainda não se sabe o estado de saúde do adolescente.

Após o crime, a Polícia Militar fez buscas pela cidade e conseguiu prender horas depois, um dos suspeitos, de 27 anos, na casa da sogra. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida no mesmo local onde o suspeito foi encontrado.

O caso foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia de Coari, que vai dar continuidade às investigações para identificar envolvimento de outros possíveis participantes na tentativa de homicídio.

Por g1 AM