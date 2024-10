Celso Portiolli revela que foi afastado da TV por Silvio Santos; saiba motivo!

Celso Portiolli revelou que ficou afastado da televisão para dar espaço ao Yudi Tamashiro e a Priscilla Alcântara. Os dois ficaram conhecidos por apresentar o programa Bom dia & Cia, do SBT, e o apresentador do Domingo Legal contou detalhes inusitados que passou para isso dar certo.

Portiolli disse durante o Programa Raul Gil, o qual participou ao lado do Yudi, que levou uma bronca do Silvio Santos, dono da emissora que morreu em 2024, ao dar um conselho para o pai da Priscilla:

– Uma vez teve uma renovação do contrato da Priscila e eu acabei dando um conselho para o pai da Priscila para fazer a renovação e tal e o Silvio Santos me ligou dizendo que eu não podia interferir e nem dar conselho sobre isso. Ele ficou muito bravo comigo, me deu uma bronca pelo telefone: Você não pode fazer isso, assim você está jogando contra a empresa e tal. Eu vou proibir a Priscila e o Yudi de entrarem no SBT.

Logo em seguida, Celso também contou que pediu para deixá-los no ar e que se precisasse, ele ficava fora:

– Eles estavam começando. Eu falei: Silvio, faz o seguinte, não tira os dois do ar. Eles são pessoas simples, eles são humildes, eles não têm dinheiro, Silvio, ainda. Faz o seguinte, me tira do ar e deixa os dois no ar. E eu fiquei fora do ar. Eu fiquei fora do ar e eles continuaram fazendo o programa.

