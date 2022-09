Celebridades britânicas lamentam morte da rainha Elizabeth II

Monarca faleceu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, nesta quinta-feira (8)

Famosos britânicos lamentaram a morte da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, nesta quinta-feira (8).

A monarca faleceu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Charles imediatamente se tornou rei e a residência real Clarence House confirmou que o novo monarca será conhecido como rei Charles III.

Uma das vozes mais marcantes do Reino Unido, o cantor Elton John manifestou pesar em publicação no Instagram. “Junto com o resto da nação, estou profundamente triste ao ouvir a notícia do falecimento de Sua Majestade, a rainha Elizabeth. Ela era uma presença inspiradora e liderou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência e um carinho genuíno. A rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida desde a infância até hoje, e sentirei muito a falta dela”, disse o cantor.

Os cantores Ozzy Osbourne e Mick Jagger também publicaram mensagens em homenagem à monarca britânica.

“Lamento com o meu país o falecimento da nossa maior rainha. Com o coração pesado, digo que é devastador pensar na Inglaterra sem a rainha Elizabeth II”, disse Osbourne. “Por toda a minha vida, Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II sempre esteve lá. Na minha infância, lembro-me de assistir aos destaques do casamento dela na TV. Lembro-me dela como uma bela jovem, para a amada avó da nação. Minhas mais profundas condolências estão com a família real”, disse Jagger.

O jogador de futebol Harry Kane também se manifestou pelo Twitter. “Meus pensamentos estão com a família real neste momento muito difícil. A rainha foi uma inspiração incrível e será lembrada por seus incríveis anos de serviço a este país. Descanse em paz, Sua Majestade”.

A escritora JK Rowling destacou o que a longevidade do reinado de Elizabeth II representa para muitos britânicos. “A maioria dos britânicos nunca conheceu outro monarca, então ela tem sido um fio condutor por todas as nossas vidas. Ela cumpriu seu dever com o país até a hora de sua morte e se tornou um símbolo duradouro e positivo do Reino Unido em todo o mundo. Ela ganhou seu descanso”, disse.

A banda inglesa Duran Duran afirmou que a monarca “deu um exemplo extraordinário ao mundo ao longo de seu reinado”. Em publicação no Instagram, a banda afirma: “Ela viu mudanças que estão além do que qualquer um de nós pode imaginar. Ela enfrentou desafios que ela superou uma e outra vez. Sua vida foi notável de muitas maneiras. Todos sentiremos sua falta e somos gratos pelo incrível serviço que ela prestou ao povo da Grã-Bretanha e aos países da Commonwealth. Enviamos nossas mais profundas condolências à família real. Sua morte encerra um capítulo longo e único na história do Reino Unido e do mundo”.

A Premier League, liga profissional de futebol do Reino Unido, também prestou condolências. “A Premier League está profundamente triste ao saber do falecimento de Sua Majestade, a rainha Elizabeth II. Nossos pensamentos e condolências estão com a família real e todos ao redor do mundo que lamentam a perda de Sua Majestade”. Times como o Manchester United, Arsenal e Manchester City também publicaram notas em homenagem à Elizabeth II.

Lucas RochaVinícius Bernardesda CNN