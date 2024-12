CBF oficializa Brasília como candidata à sede da final da Libertadores em 2025

Pedido foi feito formalmente à Conmebol nesta semana; capital já foi palco de uma série de grandes eventos

Brasília –A CBF anunciou a candidatura de Brasília para sediar a final da Libertadores de 2025, que será disputada no dia 29 de novembro. A formalização foi feita oficialmente à Conmebol, organizadora da competição. A entidade sul-americana irá divulgar sua escolha no começo do próximo ano.

A candidatura conta com o apoio formal do governador Ibaneis Rocha.

“Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O estádio Mané Garrincha tem capacidade para mais de 70 mil torcedores. Além da ampla malha aérea, Brasília tem uma vasta rede hoteleira, com cerca de 200 equipamentos de hospedagens tradicionais, 14 mil unidades habitacionais e 26 mil leitos.

A cidade também está acostumada a sediar grandes eventos. Em torneios entre seleções, foi uma das sedes da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa do Mundo Sub-17 e da Copa América de 2021. Em outubro, recebeu a goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0, diante de mais de 60 mil pessoas, pelas Eliminatórias.

Em competições brasileiras, Brasília rotineiramente é palco de duelos de peso. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, foi no Mané Garrincha onde foram disputados os dois jogos com mais público: Vasco x Palmeiras, com cerca de 65 mil pessoas, e Flamengo x Criciúma, com mais de 60 mil torcedores. Além disso, o estádio conta com um excelente gramado, que foi renovado recentemente.

