CBF muda local de jogo entre Amazonas e Brusque, pela Série B

Manaus- A CBF anunciou, nesta quarta-feira (5), a mudança do local da partida entre Amazonas FC e Brusque-SC, válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes marcado para ser disputado na Arena da Amazônia, o duelo com o time catarinense agora acontecerá no Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A data e horário do confronto foram mantidos para o sábado (8), às 16h (horário de Manaus).

A alteração veio após pedido da diretoria da Onça-pintada, que promoveu reformas no estádio, como implantação de arquibancadas móveis e camarotes atrás dos dois gols, além de recolocar iluminação no local, que teve a fiação roubada anos atrás.

O intuito do Aurinegro é voltar a transformar a praça esportiva em uma espécie de ‘caldeirão’. Vale lembrar que o Estádio Carlos Zamith foi palco do primeiro acesso da equipe à Série C, em 2022, além da conquista do título do Amazonense de 2023.

As melhorias no estádio também aumentam a capacidade de público no local, assim como comportará as exigências no plano de sócio-torcedor do clube.

