Carnes suspeitas e presença de baratas: supermercado de Manaus é autuado

Foram detectadas carnes bovinas que deveriam estar sendo mantidas congeladas em estado de descongelamento

Manaus – Um supermercado da zona centro-sul de Manaus foi fiscalizado e autuado após imagens de irregularidades sanitárias divulgadas nas redes sociais pela população. Carnes descongeladas e suspeitas de estarem estragadas foram apreendidas.

Os fiscais da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inspecionaram o açougue, a peixaria e as câmaras frigoríficas do estabelecimento.

Entre as irregularidades encontradas, havia a presença de baratas, indicando um controle de pragas ineficaz no local; também foram detectadas carnes bovinas que deveriam estar sendo mantidas congeladas em estado de descongelamento; e, ainda, carnes suspeitas de estarem estragadas, que foram apreendidas em depósito pelos fiscais para coleta e análise pelo Laboratório de Vigilância Dr. Edivar dos Santos Fernandes.

“O estabelecimento demonstrou que intensificou o controle de pragas e animais sinantrópicos e descartou as carnes e produtos que estavam em exposição no momento da entrada do roedor registrado nos vídeos divulgados pela população. Porém, durante a inspeção no domingo, foi constatado que o controle de pragas não está sendo eficaz, o que, junto com as demais irregularidades constatadas, levou à autuação do local”, explica o gerente de Vigilância de Alimentos da Visa Manaus, Ricardo Celestino.

Com a autuação, o supermercado irá responder a Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ R$ 145,37, sem prejuízo de outras sanções.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481 (atendimento das 8h às 13h), ou pelo e-mail [email protected] (em qualquer horário).

