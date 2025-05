CBF marca data de estreia de Ancelotti no comando da Seleção

Ancelotti encerrará sua passagem no Real Madrid após o último jogo da temporada da La Liga

Rio de Janeiro – Carlo Ancelotti iniciará oficialmente seus trabalhos como técnico da seleção brasileira no próximo dia 26 de maio. O anúncio, que foi primeiramente veiculado pelo The New York Times e depois confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio de nota oficial.

Atual comandante do Real Madrid, Ancelotti encerrará sua passagem pelo clube espanhol após o último jogo da temporada da La Liga, contra a Real Sociedad.

Mesmo com mais um ano de contrato em vigor, sua saída já foi definida de forma consensual com a diretoria merengue, abrindo caminho para sua histórica chegada ao comando da seleção canarinho.

Com a assinatura do contrato, Ancelotti se tornará o primeiro técnico estrangeiro fixo da história a assumir o comando da equipe masculina principal do Brasil.

Para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a contratação representa mais do que uma simples mudança técnica: “Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, afirmou.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am