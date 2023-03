Castramóvel realiza ação itinerante em shopping de Manaus

A Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realiza nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3), a ação itinerante para agendamento no ‘castramóvel’, em um Shopping que fica localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. As castrações vão ser realizadas a partir de sábado (04) e vão até o dia 10 de março, apenas para os animais já agendados.

Os tutores interessados devem comparecer no Castramóvel, que estará no estacionamento Coberto (G1) do Shopping, ao lado da estação de ônibus, das 9h às 14h, munidos de seu RG, CPF, comprovante de residência, bem como uma foto do animal que será castrado. O agendamento será feito por ordem de chegada e, nesse primeiro momento, não é necessário levar o seu animal. Também é necessário que o tutor responsável pelo cão ou gato seja maior de idade.

A data e o horário do procedimento serão repassados aos tutores no ato do agendamento.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/castramovel-realiza-acao-itinerante-em-shopping-de-manaus/