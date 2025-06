Carro despenca dentro de igarapé e motorista fica ferido em Manaus

O veículo ficou de cabeça para baixo e cabine do ficou submersa. O motorista foi resgatado por populares

Manaus – Um motorista ficou ferido após perder o controle de um carro e cair com o veículo dentro de um igarapé, na rua Couto Vale, no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus, na noite de domingo (8). A vítima não foi identificada.

O carro envolvido no acidente é do modelo Strada, de cor branca. O motorista perdeu o controle da direção do veículo durante uma curva e acabou despencando no igarapé.

O veículo ficou de cabeça para baixo e cabine do ficou submersa. O motorista foi resgatado por populares da área. Conforme as informações, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi atendida ainda no local.

A retirada do veículo dependerá do envio de um guindaste, solicitado por agentes da área.

Da Redação Portal d24am