Carreta tomba na Avenida Rodrigo Otávio e afeta trânsito na Zona Sul de Manaus

Uma carreta que transportava ração animal tombou na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, afetando o trânsito na Zona Sul de Manaus no início da manhã desta sexta-feira (6). O motorista e a esposa que estavam na carreta, não ficaram feridos.

O veículo segue no local e o trânsito precisou ser desviado pela contramão. Militares da Base Aérea de Manaus estão fazendo o controle do tráfego no local. Segundo apurado pela Rede Amazônica, a carga tinha como destino o estado de Roraima. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo informações obtidas pelo g1, o caminhão tombou alguns metros a frente e deslizou até o local onde ficou atravessada na pista

“Tenho um pouco de medo e cuidado, nunca ficar do lado ou atrás. É muito perigoso aqui tem sempre acidente, fico com muito medo, principalmente quando tem essas carretas”, disse o motociclista George silva, que estava parado próximo ao local do acidente.

A empresa responsável pelo veículo enviou outro caminhão para recolher as sacolas de ração que ficaram espalhadas pela via pública. O motorista, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permaneceu no local para aguardar a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM.

O tombamento causou lentidão o trânsito, por esse motivo agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram enviado para o local, e não há previsão para a liberação da avenida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Por Lucas Macedo, Karla Melo, g1 AM e rede Amazônica — Manaus