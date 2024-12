Carol Celico nega que se separou de Kaká por ele ser “perfeito demais”

Carol e Kaká foram casados de 2005 a 2015, tendo dois filhos, Luca e Isabella

São Paulo – A socialite e influenciadora digital Carol Celico, ex-esposa do ex-jogador Kaká, usou os Stories do Instagram, neste sábado (21), para esclarecer algo sobre uma suposta frase em que teria dito que se separou do ex-marido por ele ser “perfeito demais”, Carol negou categoricamente essa declaração.

“Essa frase nunca existiu, nunca falei isso em entrevista alguma”, explicou Carol. Ela ainda comentou que o boato surgiu de uma invenção que acabou viralizando, dizendo que “quem conta um conto aumenta um ponto”.

“Foi uma mentira que, apesar de ser óbvia, tive que desmentir publicamente. Mesmo assim, ainda tem pessoas que acreditam nisso”, completou.

Carol e Kaká foram casados de 2005 a 2015, tendo dois filhos, Luca e Isabella. A separação aconteceu após uma crise no relacionamento, em 2014, e foi oficialmente anunciada no ano seguinte, após uma breve tentativa de reconciliação.

Carol revelou que a decisão de terminar o casamento foi sua, destacando que a separação não teve a ver com traição, mas com a falta de felicidade e algo essencial que faltava na relação.

