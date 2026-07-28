Cantor D4vd vai a julgamento por homicídio e esquartejamento de jovem de 14 anos

Justiça dos EUA decidiu que há provas suficientes para julgamento de denúncia de homicídio, abuso sexual e mutilação após audiência preliminar de cinco dias.

A Justiça dos EUA decidiu nesta segunda-feira (27) que há provas suficientes para levar o cantor D4vd a julgamento pelo assassinato e esquartejamento de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, depois que, segundo as autoridades, ela ameaçou expor o relacionamento entre os dois e arruinar a carreira dele.

A juíza Charlaine Olmedo, de Los Angeles, decidiu que as provas apresentadas pela promotoria em uma audiência preliminar que durou cinco dias forneceram indícios suficientes para um julgamento pelas acusações de homicídio, abuso sexual contínuo de uma criança menor de 14 anos e mutilação ilegal de restos mortais.

D4vd, o cantor de 21 anos cujo nome verdadeiro é David Burke e cuja carreira estava em ascensão meteórica antes das acusações virem à tona, declarou-se inocente.

Na segunda, os promotores concluíram sua apresentação de provas, fornecendo um relato detalhado da última noite de Rivas Hernandez, mostrando que, após uma série de mensagens de texto com Burke, seu telefone ficou permanentemente em silêncio quando ela chegou à casa dele.

Ao se aproximar da casa dele em Hollywood, pouco depois das 10h da manhã do dia 23 de abril de 2025, em um Uber que ele havia enviado para buscá-la, ela mandou sua última mensagem: “Papai, estou quase chegando, abra a porta se estiver em casa.”

Os promotores alegam que Burke a esfaqueou até a morte quando ela entrou pela porta.

Na noite anterior, os dois discutiram por mensagem de texto sobre o relacionamento dele com uma mulher. Ela enviou uma mensagem furiosa e repleta de palavrões dizendo que contaria muitas mentiras sobre ele para o pai dela e que “acabaria com a carreira e com a vida dele”.

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Os promotores disseram que Burke conheceu Rivas Hernandez quando ela tinha 11 anos, começou a abusá-la sexualmente quando ela tinha 13 e ele 18, a esfaqueou até a morte quando ela ameaçou denunciá-lo e arruinar sua carreira, e esquartejou seu corpo em sua garagem com motosserras.

Após o depoimento da última testemunha na segunda-feira, a defesa argumentou que as provas eram insuficientes e que a acusação de homicídio deveria ser rejeitada.

Os advogados do cantor afirmaram que as comunicações entre Burke e Rivas Hernandez não mostraram “nenhuma ameaça, nenhuma evidência de histórico de violência” e que ele tinha “o oposto de malícia homicida” em relação a ela.

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Por Redação g1