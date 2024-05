Campanha solidária arrecada mais de meia tonelada de ração animal

A campanha integrou o “Abril Laranja”, que é o mês de enfrentamento a todo tipo de violência contra os animais

Manaus- Mais de meia tonelada de ração animal foi arrecadada durante a campanha “Ração Solidária”, organizada neste mês de abril pelo Serviço Social da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (Sesis/TJAM), com o apoio de outros setores, como a Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade. A campanha integrou o “Abril Laranja”, que é o mês de enfrentamento a todo tipo de violência contra os animais.

Os alimentos doados por magistrados, servidores, colaboradores e estagiários do Judiciário Estadual foram entregues na manhã desta terça-feira (30) aos representantes do “Abrigo Odim”, que acolhe cães e gatos que viviam em situação de rua.

O encerramento da campanha e a entrega da ração ao “Abrigo Odim” aconteceu na Sede do TJAM e contou com a presença da presidente da Corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, dos fundadores do abrigo e de servidores da Sesis e da Divisão de Acessibilidade.

Doações

Mais de 520 quilos de ração foram coletadas em caixas instaladas nas unidades judiciárias da capital. O “Abrigo Odim” foi previamente selecionado para receber as doações coletadas na ação, após visita da equipe de Serviço Social.

A desembargadora Nélia Caminha Jorge salientou a importância da iniciativa do Poder Judiciário e pediu o engajamento de mais setores da sociedade.

“Sou adepta total dessa campanha porque acho que temos que lutar para a melhoria de condição dos animais. Os ‘caramelos’ são a minha paixão, eu gosto deles, são inteligentes. Temos que tentar tirar esses cachorrinhos das ruas e adotá-los para dar a eles uma vida melhor. Essa ação é mais um exemplo de boa prática do Tribunal de Justiça e eu gostaria que os outros órgãos adotassem essa medida”, afirmou a magistrada.

A assistente social da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, Osmarina Hagge, ressaltou o apoio da presidência do TJAM e destacou que a campanha integrou o “Abril Laranja”, que é o mês de enfrentamento a todo tipo de violência aos animais. Ela destacou a grande adesão de servidores de todos os fóruns, sede e Anexo do Poder Judiciário, havendo uma participação voluntária da maioria.

“Arrecadamos mais de 520 quilos de ração para cães e gatos que serão doados para o ‘Abrigo Odim’, uma instituição séria com pessoas sérias que hoje conta com 80 animais resgatados das ruas, que foram tirados do calor, da chuva, de todas as intempéries”, explicou a servidora. Ela completou que, além do alimento, também foram arrecadados medicamentos e brinquedos para PETs.

Para o chefe de seção da Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade, Ivan Furtado, na campanha se buscou “levar um pouco de mais amor e ajuda aos animais, que sabemos que sofrem, e os resultados da campanha foram além do esperado; agradecemos todos os servidores que nos ajudaram”.

Abnegados

Localizado no quilômetro 8 do Ramal do Brasileirinho, na comunidade João Paulo, zona leste de Manaus, o “Abrigo Odim” foi fundado há 11 anos pelo casal Nildson Viana e Darlan Pereira e, atualmente, acolhe cerca de 80 animais, entre cães e gatos.

“Essa campanha realizada pelo Tribunal de Justiça é uma iniciativa maravilhosa para nós que lutamos todos os dias para conseguir recursos, principalmente, ração que é uma das coisas mais difíceis de conseguirmos”, comentou Nildson Viana.

“É muito gratificante ter essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas e vejo que isso pode abrir portas para outras instituições e ajudar esses animais que tanto sofrem nas ruas. Se toda a sociedade participarvai amenizar, e muito, o sofrimento dos animais”, disse Darlan Pereira de Araújo.

