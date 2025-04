Campanha de doação de sangue do TCE-AM arrecada 62 bolsas e mobiliza servidores

Com o objetivo de contribuir para os estoques de sangue no Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) promoveu, nesta quinta-feira (24), mais uma edição da campanha “Vampirão no TCE”, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A ação conseguiu arrecadar 62 bolsas de sangue e registrar 82 novos cadastros, beneficiando também ao menos 250 pessoas com hemocomponentes derivados das bolsas. A ação já é consolidada como marco solidário no calendário institucional da Corte de Contas amazonense.

A chefe da Divisão de Assistência Social do Tribunal, Etelvina de Andrade, destacou o sucesso da campanha.

“Sabemos que o número de doações efetivas costuma ser menor que o de inscrições, mas fechamos com um resultado muito positivo, especialmente com a participação ativa de doadores frequentes e muitos jovens, como estagiários e aprendizes”, relatou Etelvina.

Para garantir o bem-estar dos doadores, todos receberam um kit de lanche composto por maçã, banana, cereal, suco e iogurte, ajudando na recuperação das energias após a doação.

Marco solidário

A campanha é realizada duas vezes por ano, nos meses de abril e setembro, e conta com intensa mobilização interna.

“Nosso Serviço Social visita os setores com 15 dias de antecedência, enquanto a comunicação interna divulga amplamente por e-mail e pela intranet. Essa iniciativa é um projeto especial da nossa presidente, Conselheira Yara Amazônia Lins, que prioriza tanto a saúde do servidor quanto o bem coletivo”, explicou Etelvina, enfatizando a relevância da parceria com a Unidade Móvel de Coleta Externa do Hemoam.

Rafaele, estagiária do Tribunal e doadora pela segunda vez, compartilhou sua experiência positiva.

“A primeira vez que doei foi aqui no ano passado, fiquei ansiosa por não conhecer o processo, mas a equipe esclareceu todas as dúvidas, realizou uma avaliação prévia minuciosa sobre peso, histórico de saúde e medicamentos utilizados”, disse.

Sobre o pós-doação, Rafaele afirmou que se sentiu tranquila e reforçou a importância das orientações recebidas. “Eles aconselham a gente a comer bem antes, então vim após o almoço. A coleta levou cerca de 25 minutos e foi bem tranquila. É gratificante saber que podemos ajudar outras pessoas”.

A coordenadora da campanha do Hemoam, Graziela Riviera, destacou o êxito das doações e frisou a importância de campanhas de arrecadação para o estoque da instituição.

“Em nome da Fundação Hemoam, agradecemos muito pela recepção, pela organização, carinho e principalmente pela filantropia. Foram 62 maravilhosas bolsas, uma campanha que tem sido um êxito. Essas bolsas farão a diferença e vão levantar nossos estoques. Que essa parceria continue todos os anos”.

Próxima edição

A próxima edição da campanha já está confirmada para o dia 25 de setembro, com expectativa de ampliar ainda mais o número de doações de sangue.

amazonianarede

Texto: Maria Karine