Carros elétricos têm crescimento de 169% no Amazonas

Aumento é puxado por motoristas de aplicativo e consumidores que buscam opções mais baratas e sustentáveis.

Manaus já tem mais de 7,6 mil carros elétricos em circulação e lidera o segmento na região Norte, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve). O crescimento representa 169% em comparação a 2024 e é puxado por motoristas de aplicativo e consumidores que buscam opções mais baratas e sustentáveis.

O motorista de aplicativo Lucas Paiva de Abreu decidiu trocar o carro a combustão por um elétrico. A mudança reduziu os gastos com combustível e aumentou o lucro no trabalho.

“O preço da gasolina subiu muito. Em 2023, eu gastava cerca de R$ 4,5 mil por mês, o que dava R$ 54 mil por ano. Com esse valor, em três anos, já seria possível pagar um carro elétrico, que custa em torno de R$ 150 mil”, explica Lucas.

Segundo dados do Detran-AM, em 2024, foram emplacados pouco mais de 2.700 carros elétricos. Em 2026, já são mais de 7.300 registros.

Crescimento impulsiona mercado de eletropostos

O avanço da mobilidade elétrica impulsiona novos negócios em Manaus, como a abertura de estações de recarga na cidade.

A empresária Katia Matsui inaugurou um ponto de recarga em Manaus no Studio 5 Centro de Convenções, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Ela afirma que o setor está em expansão e o investimento tem alto potencial de retorno. Até junho, a empresa prevê instalar 24 pontos na cidade.

“A empresa chegou para ampliar a infraestrutura de eletromobilidade em Manaus e oferecer mais praticidade e inovação. Espero que o mercado continue crescendo”, disse Katia.

O eletroposto conta com um carregador de alta potência de 120 kW. O equipamento tem duas saídas simultâneas e permite recarga rápida, em cerca de 40 minutos. A operação também terá o software próprio ‘Neopower’, que funciona como carteira digital para pagamentos e estará disponível para Android e iOS.

Segundo o CEO executivo do eletroposto, Francis Bragança, o investimento no mercado nasceu da necessidade de preencher uma lacuna. “O carro elétrico chegando, mas a infraestrutura de recarga é praticamente inexistente. Não adianta ter o veículo e não ter onde carregar”, explica.

Bragança também afirma que a projeção é que o número de elétricos no Brasil continue crescendo em três dígitos ao ano, e o Amazonas não vai ficar de fora disso. O otimismo ganha força com um projeto de desenvolvimento de eletrovias na Amazônia.

“São estações de recarga nas entradas e no interior da região, conectando rotas que hoje parecem inviáveis para o elétrico. Isso vai impulsionar ainda mais o mercado e, principalmente, colocar a Amazônia no centro do movimento de descarbonização do país.”

A empresária Ana Cristina Belota comprou um carro elétrico há um ano e defende a instalação de mais pontos de recarga para facilitar a vida dos motoristas.

“Em Manaus há muitos prédios sem espaço para instalar pontos de recarga. Por isso, é importante ampliar a infraestrutura”, afirma Ana Cristina.

amazonianarede

Por g1 AM