Camila Moura fala sobre a possível paternidade de Lucas Buda após se separar dela

Grávida, prima de MC Binn revela detalhes de relações íntimas com Lucas Buda.

A vida de Camila Moura deu uma guinada após se sentir traída por Lucas Buda, seu então marido, durante o “Big Brother Brasil 24”. Assumindo o divórcio ainda com o programa no ar, a agora influenciadora digital se esquiva de notícias sobre o ex, mas não se impede de comentar as reviravoltas em sua vida. O assunto em questão é a suposta paternidade de Lucas na gravidez de Nina Capelly, prima de MC Bin Laden.

“Cada um seguiu seu caminho, isso é evidente. Se ele (Lucas Buda) é pai da criança em 70% ou 100%, isso é problema dele e da moça envolvida. Não tenho nada a ver com isso. Ele é solteiro, divorciado e livre para fazer o que bem entender, com quem quiser”, declarou Camila ao colunista Lucas Pasin.

A menção à porcentagem da paternidade se refere a uma fala da própria Nina. Ao anunciar a gravidez, a também influenciadora disse ter “70% de certeza” de que Lucas Buda era o pai. O ex-BBB, por sua vez, já se mostrou disposto a realizar o exame de DNA e assumir suas responsabilidades caso o resultado seja positivo.

“Tenho uma relação um tanto complexa com esse assunto por conta da minha história pessoal, já que não conheci meu pai biológico. Mas estou disposto a assumir minhas responsabilidades, cumprir meu papel e não fugir das consequências dos meus atos. Já entrei em contato com a Nina para oferecer apoio e suporte”, disse Lucas Buda em um vídeo.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Haim Ferreira