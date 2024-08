Bruno De Luca é inocentado da acusação de omissão de socorro a Kayky Brito

Uma câmera de segurança mostrou o momento em que Kayky tentou atravessar a rua e foi atingido por um carro

Rio de Janeiro – Bruno De Luca foi inocentado pela Justiça da acusação de omissão de socorro no atropelamento de Kayky Brito no Rio de Janeiro (RJ). Em uma filmagem de câmera de segurança de um quiosque à beira da praia, é possível ver o momento em que Kayky tentou atravessar a rua e foi atingido.

Segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, o caso foi arquivado e Bruno foi absolvido. O parecer destaca que Kayky recebeu assistência do motorista e de outras pessoas que estavam no local.

Portanto, Kayky não ficou desamparado no momento da tragédia, o que enfraquece a acusação de omissão de socorro. O caso foi arquivado pela falta de provas que indiquem um crime por parte de Bruno.

Logo após o acidente, Bruno deixou o local sem ajudar o amigo e, no dia seguinte, voltou para São Paulo (SP). Ainda de acordo com Alessandro Lo-Bianco, Kayky Brito comunicou às autoridades que não tinha o interesse em prosseguir com o processo.

Da Redação Portal d24am