Brunna Gonçalves diz que não aguentava mais esconder a gravidez: – Saiu um peso das minhas costas

Pegando a todos de surpresa, Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que estão à espera do primeiro filho no último sábado, dia 9, durante um show da cantora. Momentos depois, Brunna usou suas redes sociais para celebrar com os seguidores a grande novidade e desabafou:

– Gente, finalmente! Eu não aguentava mais esconder isso, esconder minha barriga, eu não aguentava mais. Meu Deus, parece que saiu um peso das minhas costas. Eu tô grávida!

Na legenda do vídeo, Brunna ainda declarou:

Finalmente posso gritar para o mundo que estou grávida.

Felicidades para a família, não é?

amazonianarede

Estrelando Da Redação