Briga de Fiuk e Deolane Bezerra ganha novos desdobramentos: famosos escolhem lado e influencer revela teste de gravidez

Fiuk e Deolane Bezerra continuam briga que começou após influencer negar um affair entre os dois. Entenda!

A briga entre Fiuk e Deolane Bezerra está longe de terminar. Tudo começou quando a influencer negou publicamente um suposto affair entre os dois. O cantor afirmou que ela não queria perder sua ‘pose’, o que deixou Deolane irritada. Desde então, os dois estão trocando farpas nas redes sociais, com direito a acusações de assédio e lives no Instagram. Agora, a polêmica ganhou novos desdobramentos. Saiba tudo a seguir!

Teste de gravidez e novas acusações

Durante uma live no Instagram, Deolane Bezerra afirmou que Fiuk estava querendo ‘biscoitar’ com o suposto affair. Ela contou que o cantor chegou a sugerir que eles postassem um teste de gravidez falso para dar engajamento. “Pedindo para eu engravidar, postar teste falso teu. O povo acha que filho é brincadeira, né? Então, para de ser babaca. Faça a sua história e para de ser vítima. Para de ser palhaço, para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca. Você não tem 18, não. Você não vai montar em cima de mim, não”, afirmou.

Além disso, Deolane afirmou que está recebendo ameaças de fãs de Fiuk. “Nós somos fã do Fiuk. Muita gente conhece ela aí, que estão coligado com a gente. E nós vamos matar ela. Vai acordar com a boca cheia de formiga”, diz o trecho que ameaça a influencer.

Famosos tomam lado

Deolane afirmou que Fiuk tentou agarrá-la quando estavam na Casa da Barra de Carlinhos Maia. O influencer se pronunciou sobre o assunto. Ele disse que não quer se meter na briga dos amigos e que não tem rabo preso com ninguém. “Eu puxei a orelha dos dois, como amigo. Falei pra Deolane que ela poderia ter resolvido isso no off. Se ela quis levar para as redes sociais, é uma decisão dela”, afirmou.

Além de Carlinhos, e ex-BBB Kerline também se manifestou. Ela participou da mesma temporada de ‘A Fazenda ‘ que Deolane Bezerra e não poupou críticas à influencer. “A maioria das pessoas que têm uma relação de amizade com a Deolane em algum momento tretam com ela. É só fazer uma linha do tempo. Quem se aproxima dela, toma onde vocês já sabem”, disse. “Quando saí do reality, várias pessoas vieram falar que a Deolane é exatamente como vimos na televisão – aquele perfil tirano, soberbo, que se acha a dona da razão, de tudo”, afirmou.

Kerline ainda relembrou como era a convivência com Deolane Bezerra. “Convivi com a Deolane por dois meses e posso dizer, quando ela acusa o Fiuk de soberba e tudo o mais, está falando de si mesma”, disse.

amazonaianrede

Purepeople.br Maria Luisa Pimenta