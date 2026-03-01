Brasileiros têm alerta do Itamaraty para não viajar a países do Oriente Médio

Para os cidadãos brasileiros que já se encontram nos países citados, o Itamaraty orienta procurar abrigo

Brasil – O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) emitiu neste sábado (28) orientações para cidadãos brasileiros diante da escalada de tensões no Oriente Médio, após ataques coordenados dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Entre os países para os quais o órgão não recomenda viagens estão Irã, Israel e Emirados Árabes Unidos.

O Itamaraty também orienta quem já está nesses locais a buscar abrigo seguro em caso de bombardeios. Segundo o órgão, é recomendável permanecer em cômodos internos com ao menos duas paredes entre o ambiente e a parte externa do edifício, como salas do térreo, corredores internos ou escadas do porão, mantendo portas e janelas fechadas.

Além disso, os brasileiros devem acompanhar comunicados oficiais das autoridades locais e das embaixadas brasileiras.

Em nota, o Ministério condenou os ataques e manifestou “grave preocupação” com os desdobramentos militares na região.

Veja países:

• Irã

• Israel

• Catar

• Kuwait

• Emirados Árabes Unidos

• Bahrein

• Jordânia

• Iraque

• Líbano

• Palestina

• Síria

amazonianarede

Da Redação Portal d24am