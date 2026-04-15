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Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil; saiba quais

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Carolina morais / ministério da saúde) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/anvisa-proibe-canetas-emagrecedoras-sem-registro-no-brasil-saiba-quais/

Por se tratar de produtos irregulares de origem desconhecida, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade

Brasília – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (14), a apreensão dos medicamentos Gluconex e Tirzedral , produzidos por empresa não identificada. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, importação e o uso dos produtos.

Amplamente divulgados na internet e vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1 , os produtos são conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, mas não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Orientações

Por se tratar de produtos irregulares de origem desconhecida, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade. Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese.

Profissionais de saúde ou pacientes que identificarem os produtos das marcas e lote citados, podem entrar em contato com a Agência, pelos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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