Morador ergue ‘supermuro’ para proteger privacidade e caso viraliza

O caso gerou debate entre internautas. Muitos defenderam a decisão, destacando o direito à privacidade e à segurança familiar

Minas Gerais – Uma solução extrema para um problema cada vez mais comum nas cidades. Em Passos, no eatado de Minas Gerais, um morador decidiu erguer um “supermuro” ao lado de sua residência após ter a privacidade da família comprometida com a construção de um novo imóvel vizinho.

A medida, que incluiu uma estrutura robusta de alvenaria reforçada e vigas de grande porte, foi a forma encontrada para garantir mais isolamento dentro de casa. O resultado chamou atenção não apenas de quem passa pela região, mas também nas redes sociais, onde imagens da construção começaram a circular.

O caso gerou debate entre internautas. Muitos defenderam a decisão, destacando o direito à privacidade e à segurança familiar, especialmente em áreas urbanas cada vez mais adensadas, onde novas construções podem impactar diretamente a rotina dos moradores ao redor.

Outros, no entanto, levantaram discussões sobre convivência entre vizinhos e os limites do espaço urbano, questionando até que ponto intervenções como essa são a melhor solução para conflitos desse tipo.

A repercussão foi tanta que o “supermuro” acabou ganhando destaque até em registros do Google Maps, ampliando ainda mais a curiosidade sobre o caso.

Mais do que uma obra, a iniciativa reflete um dilema urbano contemporâneo: como equilibrar crescimento, convivência e o direito à privacidade em cidades que não param de se expandir.

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Da Redação Portal d24am