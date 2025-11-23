Brasil estreia no domingo contra irã na Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA

Na rodada inaugural, a bola rolou na última sexta-feira (21) com jogos que registraram a força da estreia do futsal feminino

Filipinas – Chegou o grande momento. A Seleção Brasileira Feminina de Futsal entra em quadra neste domingo (23), às 8h30 (horário de Brasília), para iniciar a caminhada rumo ao título inédito e histórico da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, competição que marca um novo capítulo da modalidade.

A sede do torneio é Pasig City, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. O país recebe pela primeira vez um evento da FIFA, e esta edição também representa apenas o segundo torneio feminino da entidade realizado no Sudeste Asiático, sendo um marco para o futsal e para o esporte feminino no continente.

Na rodada inaugural, a bola rolou na última sexta-feira (21) com jogos que registraram a força da estreia do futsal feminino no cenário mundial. Argentina e Polônia venceram com autoridade, ambas pelo placar de 6 a 0, contra Marrocos e Filipinas, respectivamente. Resultados que aumentam a expectativa para a entrada do Brasil em quadra.

