Blecaute afeta todas as zonas de Manaus e região metropolitana

Todas as zonas da capital e região metropolitana foram afetadas

Manaus – A cidade de Manaus sofreu um apagão na noite desta sexta-feira (7). Todas as zonas da capital e região metropolitana foram afetadas. Além disso, a instabilidade gerou problemas no sinal de telefonia e na internet móvel.

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 23h02min, a cidade de Manaus e sua região metropolitana entraram em blecaute de energia com origem no sistema interligado nacional (SIN).

Na madrugada deste sábado (8), após orientações do Operador Nacional do Sistema (ONS), a concessionária iniciou o processo de retomada gradativa do fornecimento de energia.

A Amazonas Energia informa que 60% do fornecimento de energia afetado pelo desligamento da linha de 500 kV Jurupari-Silves foi normalizado. Os municípios de Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru estão com fornecimento normalizados.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am