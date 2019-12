Bira, baixista do programa do Jô Soares, 85 anos, morre em hospital em SP por AVC

Ele estava internado desde a última sexta-feira (20) no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, Zona Leste da cidade, após sofrer um AVC. Nas redes sociais de Bira, um comunicado assinado pela produtora RCS Music e familiares do baixista pediu que os fãs rezassem por ele: “Venho pedir orações ao nosso querido Bira, que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vocês nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado”.

De acordo com familiares, o músico faleceu às 7h de domingo (22).

Nascido em Salvador, na Bahia, Bira era um dos integrantes do sexteto do Programa do Jô, comandado por Jô Soares, e acompanhou toda a trajetória do apresentador durante 29 anos na televisão, tanto no SBT, no programa Jô Soares Onze e Meia, quanto na Globo. Bira ganhou o carinho do público por suas divertidas interações com Jô e sua risada cativante

O famoso sexteto que acompanhava as entrevistas de Jô Soares se tornou uma atração à parte no programa, e era formado por Carlos Tomati (guitarra elétrica), Osmar Barutti (piano), Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone) e Miltinho (bateria).

