BBB22: Após beijo de Eslovênia e Lucas, Natália quis apertar botão de desistência

Logo após Lucas e Eslovênia terem protagonizado o primeiro beijo do “BBB22”, na madrugada desta quinta-feira (27), a sister Natália Deodato caiu no choro e ameaçou apertar o botão de desistência do reality –que fica desabilitado durante as festas.

Completamente alcoolizada, a sister gritava aos prantos que queria ir embora do programa e foi se dirigindo na direção do botão, localizado na sala, ao lado da porta do confessionário.

Natália foi consolada por Maria, que a tirou de perto do botão para que ela não tentasse desistir. “Amanhã você pensa nisso, não toma nenhuma decisão com álcool na cabeça”, aconselhou Maria, que levou a sister até a cozinha.

Maria gritou com Natália enquanto a sister chorava sentada à mesa. “Você não vai apertar nada enquanto você não estiver sóbria. Você não vai embora agora! Você não vai! Você tá de cabeça quente. Você tá cheia de álcool na cabeça e você vai acalmar”, disse. Natália chegou a atirar uma garrafa no chão.

