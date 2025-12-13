Bazar Solidário mobiliza servidores do TCE-AM e arrecada valores para três instituições sociais

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta sexta-feira (12), mais uma edição do seu Bazar Solidário, ação que mobilizou diferentes setores da Corte e reforçou a cultura de solidariedade estimulada ao longo da gestão da conselheira Yara Amazônia Lins.

Em poucas horas de funcionamento, por exemplo, a venda de artigos religiosos superou 21 mil reais, marca considerada expressiva pelos organizadores. O total geral arrecadado ainda está sendo consolidado, pois incluiu também vendas de roupas, rifas e doações diversas.

A iniciativa envolveu servidores de várias diretorias, desde a coleta e triagem das peças até a organização e execução do evento. No bazar, foram comercializados roupas doadas pelos próprios servidores, além de peças religiosas produzidas durante as oficinas de preparação para aposentadoria, oferecidas pelo Tribunal. Nessas oficinas, participantes aprenderam técnicas de decupagem, confecção de terços e pintura de imagens, que agora ganharam nova finalidade ao serem revertidas para causas sociais.

Segundo Jeane Benoliel, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), a edição deste ano ampliou a proposta e a abrangência das doações. As roupas terão sua arrecadação destinada à Casa Vida, enquanto os artigos religiosos beneficiarão o Abrigo Moacir Alves. Já a venda de rifas, incluindo o sorteio de uma TV, será revertida em alimentos para a Casa Mamãe Margarida.

Jeane destacou que a iniciativa reflete um movimento crescente dentro da instituição. Ao longo dos últimos dois anos, ações voltadas ao engajamento social passaram a fazer parte do cotidiano do Tribunal, consolidando uma cultura de participação espontânea.

“O servidor está sendo continuamente estimulado a esse desapego e a essa ação de solidariedade. A cada nova mobilização, percebemos respostas mais rápidas e naturais. Esse instinto de ajudar já está impregnado no servidor”, afirmou.

A arrecadação das peças ocorreu ao longo de uma semana, e a adesão foi considerada acima da média. O sucesso do bazar reforça a disposição dos servidores em apoiar iniciativas sociais e demonstra o impacto positivo de ações coletivas dentro do ambiente institucional.

Com a contabilização final ainda em andamento, a expectativa é de que os valores superem os registrados em edições anteriores, ampliando o alcance das doações e fortalecendo a rede de solidariedade construída pelo Tribunal de Contas do Amazonas.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa