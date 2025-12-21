Avião ‘desaparecido’ há 13 anos é encontrado e gera multa milionária

Aeronave estava no pátio desde 2012, sem qualquer movimentação, manutenção ou registro ativo

Índia- Um Boeing 737-200 da Air India considerado desaparecido por mais de uma década foi localizado abandonado no Aeroporto de Calcutá, no leste da Índia, após a administração do terminal cobrar da companhia taxas acumuladas pelo período em que a aeronave permaneceu estacionada no local. O avião ficou parado por cerca de 13 anos e gerou uma cobrança de 85 mil libras, o equivalente a aproximadamente R$ 629 mil.

A Air India reconheceu que só tomou conhecimento da situação após receber uma notificação formal do aeroporto solicitando a retirada do jato. Segundo a imprensa internacional, a aeronave estava no pátio desde 2012, sem qualquer movimentação, manutenção ou registro ativo na frota da empresa.

O avião pertencia originalmente à Indian Airlines, companhia estatal incorporada à Air India em 2007. Após a fusão, o 737 foi arrendado ao serviço postal indiano, o India Post, e passou a operar como cargueiro. Com o encerramento desse uso, o jato acabou fora dos registros oficiais durante o processo de reestruturação da companhia aérea.

De acordo com o CEO da Air India, Campbell Wilson, a aeronave foi desativada e deixou de constar na documentação interna da empresa, o que fez com que a atual administração sequer tivesse conhecimento de sua existência. “O avião acabou não sendo incluído nos registros após a reestruturação”, afirmou.

A história ganhou repercussão depois que o pesquisador Trinidade Gois, que estuda a aviação indiana há mais de três décadas, divulgou fotos do avião abandonado nas redes sociais. Ele explicou que o 737 foi entregue à Indian Airlines em 1982, passou pela Alliance Air e depois foi convertido em cargueiro para o India Post. “Aparentemente, a propriedade da aeronave ficou esquecida por anos”, escreveu.

O caso surge em um momento sensível para a Air India. Em junho, um avião da companhia caiu na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, deixando 260 mortos. Após o acidente, a empresa também manteve três Boeing 787-8 Dreamliner fora de operação para investigações aprofundadas.

