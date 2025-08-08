Autoridades discutem reorganização do Centro de Manaus após confronto entre ambulantes e fiscais

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Captura de tela 2025 08 08 180212
CDL reúne autoridades para discutir reorganização do Centro de Manaus após confronto entre ambulantes e fiscais. — Foto: Reprodução/Rede Amazônica

Reunião ocorreu um dia após o confronto entre ambulantes e fiscais da Prefeitura no Centro de Manaus.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) reuniu, nesta sexta-feira (8), representantes dos poderes municipal, estadual e federal, além do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para discutir a reorganização do Centro Histórico da capital. A reunião ocorreu um dia após o confronto entre ambulantes e fiscais da Prefeitura no Centro de Manaus.

Durante a operação, um depósito clandestino na Rua Henrique Martins foi interditado. Mais de mil carrinhos foram apreendidos, alguns com produtos sem procedência e alimentos vencidos. A ação terminou em protesto e tumulto.

Segundo o presidente da CDL, Ralph Assayag, a proposta é integrar diferentes órgãos para buscar soluções conjuntas.

“É muito bom pra gente porque entra o governo federal, a Justiça Federal, junto com juízes federais daqui, para acompanhar o passo a passo e melhorar o centro. É o momento de unir todos — governador, prefeito, todos os órgãos — para poder melhorar a região”, afirmou.
O vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, participou da reunião e disse que a maioria dos ambulantes irregulares aceitou se transferir para feiras e galerias populares.

“Mais de 80% daqueles que são clandestinos aceitaram ir para outras feiras e também galerias populares. Apenas menos de 20% não aceitou e preferiu a truculência, muitas vezes para mascarar o crime. Estamos acolhendo, dando nova chance, inclusive para pessoas em situação de rua, que aceitaram ir para abrigos e iniciar tratamento”, declarou.
O plano de reorganização prevê um prazo de 90 dias para reintegrar espaços como a Praça dos Remédios, realocar trabalhadores informais e acolher pessoas em situação de rua. O desafio, segundo as autoridades, é realizar as mudanças sem conflitos ou violação de direitos.

O defensor público Carlos Almeida ressaltou que a atuação deve seguir as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Existem decisões do Supremo que proíbem a retirada forçada de pessoas em situação de rua e de seus bens. É preciso planejamento, diálogo e atuação conjunta para que o interesse público não se sobreponha aos direitos humanos”, disse.
A Secretaria de Segurança Pública também participa do plano. O secretário, coronel Vinícius Almeida, afirmou que o trabalho deve acontecer de maneira integrada.

“Vamos continuar investigando e retirando de circulação criminosos e oportunistas que atuam no centro. Essa é uma ação conjunta para devolver esse patrimônio à cidade de Manaus”, afirmou.
Ambulantes protestam contra mutirão
Uma confusão foi registrada na manhã de quinta-feira (7), durante a realização de um mutirão da Prefeitura de Manaus no Centro Histórico da capital. Ambulantes que atuam na região protestaram contra a ação da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), alegando apreensão irregular de mercadorias, agressões físicas e prisões.

A ação faz parte do programa “Mutirão no Bairro” que, de acordo com a Prefeitura de Manaus, visa ordenar o espaço urbano, remover estruturas irregulares e recolher alimentos fora dos padrões sanitários, com foco na segurança alimentar e na melhoria da mobilidade.

Durante o protesto, manifestantes jogaram lixo no meio da via e atearam fogo nas proximidades do terminal da Matriz.

No protesto, três agentes da Guarda Municipal foram agredidos com pedras lançadas pelos envolvidos na manifestação e sofreram ferimentos. Os servidores receberam atendimento médico e passam bem.

*Com informações de Catiane Moura, da Rede Amazônica

amazonianarede
Por g1 AM

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.