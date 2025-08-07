Atricon e Abraji lançam curso gratuito sobre transparência e instituições públicas

Voltado para profissionais e estudantes da área de comunicação, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), está com inscrições abertas para o curso gratuito “Reporta+: mecanismos de controle, transparência e jornalismo investigativo”.

Com foco em jornalistas, estudantes, comunicadores públicos e demais interessados, o curso tem carga horária de 50 horas e será realizado de forma online entre os dias 18 de agosto e 22 de outubro de 2025. Ao todo, serão 27 aulas divididas em seis módulos temáticos. Quem participar de pelo menos 70% dos encontros ao vivo receberá certificado digital.

A formação vai abordar temas como o funcionamento das instituições brasileiras, atuação dos órgãos de controle, orçamento público, Lei de Acesso à Informação e o uso da inteligência artificial no jornalismo investigativo. O projeto tem apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto e podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://tinyurl.com/4crajm3x

Mais informações estão disponíveis no site da Atricon: atricon.org.br.

amazonianarede

DICOM TCE-AM