Atraso causa grande fila e tumulto em mutirão para emissão de documentos em Manaus

Um atraso no início dos atendimentos do segundo dia da ‘Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!’ provocou uma longa fila e confusão na entrada do Centro de Convenções Vasco Vasques, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (13). A Polícia Militar do Amazonas foi acionada para conter o tumulto formado no local e auxiliar na organização da fila.

Em nota, o Poder Judiciário Estadual, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, informou que o atraso foi causado por um problema de conectividade devido ao furto de cabos de internet no local do evento. A falha comprometeu o sistema de atendimento nas primeiras horas da manhã, mas foi resolvida ainda antes das 12h.

A Corregedoria reforçou que os atendimentos seguem normalmente até às 17h desta terça-feira, com continuidade prevista para os dias 14, 15 e 16 de maio, conforme a programação do mutirão.

O mutirão

A ação social, que iniciou na segunda-feira (12), segue até sexta-feira (16). Aproximadamente 15 organizações vão participar da ação para emissão dos documentos na capital amazonense.

Conforme previsto pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, nesta edição de 2025, a população terá acesso a serviços como:

expedição de Carteira Nacional de Identificação (CNI);

expedição de CPF (Cadastro de Pessoa Física);

expedição de Título de Eleitor;

expedição de primeiras e segundas vias de Certidões de Nascimento;

além de emissão de outros documentos básicos.

Na ação, também haverá orientações para retificações de documentos já expedidos; orientações sobre documentos do segmento de saúde; expedição de documentos trabalhistas e demais.

amazonianarede

Por g1 AM