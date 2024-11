Ator da Globo que já faliu oito vezes abre nova empresa

Tonico Pereira é resiliente nos negócios. O ator, que está no ar atualmente na novela das sete Volta por Cima, acabou de abrir um novo empreendimento: um boteco paraense no Rio de Janeiro. Pereira já teve outras oito empresas que faliram, mas torce para que dessa vez dê tudo certo.

“Sempre achei a comida paraense a mais gostosa do Brasil. Então, resolvi abrir um boteco especializado no tema. Espero que eu não dê prejuízo de tanto comer lá”, brincou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Pereira, de 76 anos, contou que começou a empreender quando tinha apenas 8, para ajudar nas finanças da família, que era muito pobre. Ele ainda afirmou que os problemas que teve com seus empreendimentos no passado foram por causa de terceiros e que continuará investindo em empresas até o fim da vida.

“Não é que os meus empreendimentos não tenham dado certo. O problema é que eu sempre fui traído pelas pessoas. Mas tudo bem. Isso me ensinou a superar as adversidades. Espero que eu não seja traído desta vez”, ressaltou.

Atualmente, além do boteco, Pereira também tem um brechó e atua em Volta por Cima. O ator interpreta o personagem Moreira, pai de Chico (Amaury Lorenzo), que é contra o relacionamento do rapaz com Roxelle (Isadora Cruz).

Nos últimos anos, Pereira tem lidado com vários problemas de saúde, como diabetes, trombose e pneumonia. Mesmo assim, ele não deixou de trabalhar e ainda inventou uma estratégia para interpretar seus personagens.

“Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde [aos papéis], até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida”, afirmou.

