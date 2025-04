Assessoria de Davi Brito informa que ex-namorada perdeu o bebê que esperava

Davi Brito, campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, revelou a gravidez em uma live no dia 8 de abril

Bahia – A assessoria de imprensa de Davi Brito informou nesta segunda-feira (14), que Adriana Paula, ex-namoada do influenciador, perdeu o bebê que estava esperando. A nota oficial foi enviada ao portal Leo Dias. As informações são do site metrópoles.

“Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, comunicou a assessoria em nota.

Vale destacar que a curetagem é um procedimento médico que tem o objetivo de remover resíduos do útero — como restos placentários ou tecido do endométrio. A intervenção é indicada para fazer a limpeza da cavidade uterina após uma perda gestacional.

Davi Brito anuncia gravidez

Davi Brito, campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, revelou a gravidez em uma live no dia 8 de abril. Já no dia 12 de abril, o influenciador teve uma crise de choro ao anunciar o término com a namorada, a dentista Adriana Paula.

Segundo Davi, o término foi motivado após ele anunciar a gravidez sem o consentimento da namorada.

“Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar”, disse.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am