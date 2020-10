Assassino do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino é preso no Paraná

Suspeito que também matou os pais do jovem estava na cidade de Alvorada do Sul, cidade localizada a cerca de 50 km de distância de Londrina

A polícia do Paraná prendeu, nesta quarta-feira (28), Paulo Cupertino, que assassinou com 13 tiros o ator Rafael Miguel e os pais do rapaz no dia 9 de junho de 2019. Ele estava foragido desde então e integrava a lista dos mais procurados do país.

Cupertino estava na localidade de Alvorada do Sul, a cerca de 50km de distância de Londrina quando foi localizado pelos agentes de segurança.

A polícia chegou ao suspeito depois de descobrir o novo RG usado pelo suspeito. O documento tirado em Jataizinho, no interior do estado, usava o nome Manoel Machado da Silva e foi emitido, com uso de certidões falsas, um mês depois dele cometer o crime.

O crime

O ator Rafael Miguel, famoso por uma propaganda de alimentos e por um papel na novela “Chiquititas”, foi assassinado junto com seus pais, em São Paulo.

No dia do crime, ele e os pais foram à casa da namorada de Rafael, para conversar o pai dela que era contra o relacionamento. Quando chegaram, os três foram alvejados pelo pai da moça, que fugiu.

Ao todo, Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Câmeras de segurança gravaram toda a ação. Rafael tinha 22 anos, seu pai João Alcisio Miguel estava com 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

amazonianarede

R7